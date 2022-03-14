«Я знаю, кто под маской Леопарда»: покинувший шоу «Маска» Джокер сделал смелое заявление

В пятом выпуске проекта НТВ был разоблачен четвертый участник «Маски».

В минувшее воскресенье, 13 марта, на НТВ вышел в эфир пятый по счету выпуск шоу «Маска». В его финале был разоблачен Джокер. Им оказался солист дуэта Hammali & Navai Наваи Бакиров.

После снятия маски он широко улыбался жюри и не выказал и тени сожаления о том, что ему придется покинуть проект.

Наваи Бакиров признался, что перед первым выпуском «Маски» невероятно переживал, поскольку ему все было в новинку.

«Страхов не было вообще. Только небольшое волнение перед первым выпуском, потому что для меня все оказалось в новинку: я не понимал, что нужно делать, какие вопросы будут задавать. Но ко второй программе никакого волнения уже не было», — рассказал Наваи Бакиров.

Вокалист добавил, что сумел рассекретить своих коллег по участию в шоу «Маска», но озвучивать свои версии отказался.

«Мне кажется, я знаю, кто под маской Леопарда, но не скажу!» — цитирует Наваи Бакирова издание «СтарХит».

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