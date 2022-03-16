Всегда на стиле: Саша Савельева в белоснежном пуховике-коконе вышла на променад

Саша Савельева уже давно строит карьеру на сцене. Она не скрывает, что славу ей принесла группа «Фабрика». Но несколько лет назад блондинка покинула коллектив. Теперь она строит сольную карьеру.

Примечательно, что артистка теперь стала мамой. У нее подрастает сын Леон. Она воспитывает его с мужем Кириллом Сафоновым. Супруги друг друга во всем поддерживают. Порой звезда позволяет себе расслабиться.

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С наступлением весны звезды стали менять гардероб, но пока в Москве еще не царит теплая погода. Как и Ксения Бородина певица не спешит избавляться от зимних нарядов.

16 марта она отправилась на тренировку по теннису, а потом устроила променад. Савельева запечатлелась в белоснежном пуховике-коконе и вязаной шапке. Она покрасовалась в лучах солнца. Звезда вышла на связь с поклонниками.

«Всем привет! Я иду с тренировки по теннису. Солнце светит в глаза! Но зато солнце!» — заявила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Саша. Многие отметили, что она без макияжа привлекательная. «Приятно видеть таких девушек», «Какой у вас классный пуховик», «Впервые вижу того, кому идут пуховики», «А вы смотритесь всегда стильно», «Такая классная», «Хорошенькая безумно», «Красота во плоти», «Наше солнце это вы», — прокомментировали кадры подписчики.

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