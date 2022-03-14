«Соседка у меня здесь»: Виктория Боня показала дом в Монако, где живет мама Ксении Собчак

Бывшая звезда «Дома-2» призналась, что Людмила Нарусова в 2022 году уже была на побережье в Монте-Карло.

Виктория Боня не скрывает, что проект «Дом-2» сделал ее знаменитой. Она работала телеведущей, но потом стала бьюти-блогером. Виктория переехала в Монако, где теперь растит дочку Анджелину.

Порой светская львица рассказывает об отношениях с бывшим возлюбленным Алексом Смерфитом. Подруги уговаривают ее вернуться к миллионеру. Однако звезда признавалась, что сама себя обеспечивает и тратит в месяц миллионы рублей.

Несколько лет назад Боня сняла квартиру на побережье в Монако. Она отмечала, что ее пару раз грабили. Но ей нравится местоположение и вид на берег. А теперь звезда узнала, что у нее очень известные соседи.

«Живет со мной в одном доме, знаете кто? Не поверите! Соседка у меня здесь мама Ксении Анатольевны Собчак, моей любимицы. В этом году она приезжала! Сейчас я покажу этот сад шикарный! Хоть и такая погода, все равно красиво!» — поделилась звезда.

Примечательно, что уже несколько лет Виктория состоит в ссоре с телеведущей. Не так давно Собчак вновь затронула светскую львицу, осудив ее за способ похудения.

К слову, сама Ксения недавно покинула Москву с сыном Платоном. Она уехала в Израиль. Телеведущая утверждает, что сделала это только ради наследника, у которого начались каникулы. Также опроверг слухи об эмиграции и ее муж Константин Богомолов. Мама Собчак Людмила Нарусова является политическим деятелем и в этом году отметит 71-летие.

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