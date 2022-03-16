Андрей Данилко раскрыл шокирующую правду об отъезде Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Израиль

Алла Пугачева и Максим Галкин вместе со своими двойняшкам Лизой и Гарри спешно уехали из России в конце февраля. Обосновалась звездная семья в Израиле. Недавно Примадонна вышла на связь с фанатами, объяснив, что это просто отпуск, в рамках которого она хочет поправить здоровье.

Накануне заявление сделал и Андрей Данилко, который получил популярность, выступая в образе Верки Сердючки.

«Я разговаривал с Максимом Галкиным. Они планировали отпуск. Тем более им отказали во всех рекламных контрактах. Он с семьей уехал в Израиль, и пока особой работы нет…», — цитирует его news.ru.

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Напомним, ранее стало известно, что с Пугачевой и Галкиным разорвали контракты телеканал RU.TV и «Русское радио».

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