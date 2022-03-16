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Прошел процедуру репатриации: Иван Ургант еще в 2018 году сделал себе израильский паспорт

Судя по всему, именно в этой стране сейчас и находится телеведущий.

Прошел процедуру репатриации: Иван Ургант еще в 2018 году сделал себе израильский паспорт
Иван Ургант. Фото: Globallookpress.com

Телеведущий Иван Ургант, который с началом спецоперации в Донбассе покинул Россию, сейчас, судя по всему, находится вместе с родными в Израиле.

Иван Ургант
Иван Ургант. Фото: Globallookpress.com

Дело в том, что в 2018 году он прошел так называемую процедуру репатриации в Израиле. Проще говоря — возвращения на историческую родину. Причем сделал он это вместе с женой Натальей Киквидзе и детьми.

Больших проблем с оформлением израильского паспорта у Ивана Урганта не возникло. У ведущего еврейские корни и еврейские родственники по линии отца, сообщает МК.ru.

Напомним, что за последнее время в Израиль отправились сразу несколько российских звезд. Уже точно известно, что именно в этой стране, к примеру, находится телеведущий Максим Галкин с женой певицей Аллой Пугачевой и детьми.

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Алла ПугачеваИван УргантИзраильМаксим ГалкинРоссия