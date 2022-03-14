«У нас, что, не для кого здесь петь?»: Басков вступился за Нетребко и Гергиева, отстраненных от работы в Европе

«Золотой голос России» уверен, что от этих запретов отечественные деятели культуры ничего не потеряют. Они все также востребованы в России.

В одном из недавних интервью Николай Басков прокомментировал ситуацию с отстранением от работы в Европе Анны Нетребко и Валерия Гергиева. «Золотой голос России» уверен, что от подобных «санкций» отечественные деятели культуры совершенно ничего не потеряют. Певец поддержал и оперную диву, и именитого дирижера, заверив, что без верных почитателей и ценителей прекрасного они не останутся.

«У нас, что, не для кого здесь петь? Страна с такими природными ресурсами и с такими энергоресурсами не может полностью стать самостоятельной и восстановить все, что ей не хватает? Мы справимся! Мы — великая нация. Хотя по всему миру сейчас происходит негласное уничтожение русской культуры. Я говорю сейчас про Анну Нетребко, которою отстранили от ролей. Про маэстро Валерия Гергиева», — приводит «Комсомольская правда» слова Николая Баскова.

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