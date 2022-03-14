«Гордость за то, что мы русские!»: Басков поддержал Юдашкина, которого не пустили на Неделю моды в Париже

Николай Басков высказался в поддержку именитого модельера Валентина Юдашкина, которого европейское модное сообщество по сути лишило возможности показать свою работу на Неделе моды в Париже. В ответ «золотой голос России» подметил, что все происходящее направлено полностью на санкции. И в этой ситуации, как считает певец, русскому народу остается только одно: сплотиться и существовать в единении, не поддаваясь на провокации.

«Я только сейчас восстановил свой телефон и мне приходится вручную закачивать все контакты, звонить своим друзьям. Просто все, что сейчас происходит, направлено полностью на санкции.

Поэтому, мне кажется, сейчас как раз самая главная позиция нашей страны, нашего государства это в единении, сплоченности, в гордости за то, что мы русские. И то, что, может быть, нас сейчас закроют от всего мира, — ну и прекрасно», — приводит «Комсомольская правда» слова Николая Баскова.