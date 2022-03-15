Роматический образ: Пелагея в пышном платье с царскими рукавами появилась на сцене

Певица на концерте восхитила поклонников своим женственным нарядом. На мероприятии с ней была дочка Таисия.

Пелагея уже много лет строит карьеру на сцене. Она создала свою группу, с которой гастролирует по стране. Певица стала одной из самых лучших исполнительниц русских народных песен и романсов.

А зрители ее полюбили, когда она стала сниматься в шоу «Голос» в качестве наставницы. У артистки подрастает дочка Таисия. Во всем звезду также поддерживает мама — бывшая джазовая певица Светлана Ханова.

После развода с Иваном Телегиным Пелагея стала чаще участвовать в телевизионных проектах. А недавно она дала сольный концерт в Москве. Певица сменила несколько образов.

Она отметилась в брюках клеш и черном наряд. А вот песню «Калинушка» артистка исполнила в белом пышном платье с цветочным принтом и длинными царскими рукавами с разрезами. Волосы она собрала в низких хвост.

В зале ее поддерживали мама и дочка. Пятилетняя Таисия даже танцевала. Пелагея была рада тому, что концерт состоялся. Поклонники осыпали ее комплиментами.

«Как вам идет наряд», «Великолепнейшая Пелагея! Голос проникает до самых глубин души, до мурашек, до дрожи, до слез!», «До чего же вы красивая», «Платье роскошное», «Вы прям русская принцесса», Очень красивая вы дама«, «Платье прям идеальное», «На вас все смотрится бесподобно», — прокомментировали пост подписчики.

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