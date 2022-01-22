Уже пять лет крохе: Пелагея засняла дочку в кукольном платье с воротником «Клодин» на Мальдивах

Певица устроила сюрприз наследнице в ее первый юбилей.

Пелагея является популярной певицей. Она не раз становилась наставницей в шоу «Голос». Певица вместе со своей группой регулярно гастролирует.

Она прославилась, как одна из лучших исполнительниц народных русских песен и романсов. Поклонники привыкли видеть ее на сцене в пышных платьях и кокошнике. Но недавно она отправилась отдыхать на Мальдивы, где часто наряжается в струящиеся платья и комбинезоны.

А вот 21 января Пелагея устроила сюрприз дочке Таисии, которая отдыхает с ней. В честь пятилетия малышки певица организовала праздник. Сотрудники отеля посыпали ее алыми лепестками роз.

Также для крохи сделали торт в морском стиле. Примечательно, что артистка была в струящемся голубом платье в цветочек с рукавами-фонариками. Именинница облачилась в кукольное платье лилового цвета с кружевным воротником «Клодин», который в моде в этом сезоне.

Малышка осталась в восторге от торта. Она также получила много сладких подарков. Поклонники поздравили маленькую именинницу с пятилетием. Многие одарили ее комплиментами.

«Поля, очень трогательное видео», «Ну какое же солнышко», «Такие вы солнечные», «Не сходит улыбка с лица, как приятно смотреть на вас», «Уже пять лет — так быстро время пролетело», «Какое платье! Красавица, в маму», «Какие милые прекрасные девчули. Два самых милых, любимых и лучезарных солнышка», «Мамина сладость! Будь счастлива!» — прокомментировали кадры подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.