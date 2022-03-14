Тася устроила танцы: Пелагея в брюках клеш и воздушной блузке предстала на концерте с дочкой

Певица выступила на сцене в «Крокус Сити Холле». Ее поддержала наследница, которая не усидела на месте и стала зажигательно двигаться прямо в зрительном зале.

Пелагея уже много лет выступает на сцене. Многие зрители ее знают по шоу «Голос», где она не раз сидела в кресле жюри. Певица со своей группой регулярно дает концерты. Ее считают одной из лучших исполнительниц народных русских песен и романсов.

Артистка уже несколько лет состоит в разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, но они старается вместе воспитывать дочку Таисию.

В последнее время Пелагея часто выступает на публике. А вот поклонникам она показывает наследницу, которая любит наряжаться, танцевать и петь.

Накануне артистка дала большой концерт в «Крокус Сити Холле». На сцене она предстала в брюках клеш и воздушной блузке мандаринового цвета. Потом певица несколько раз сменила образы, также покрасовавшись в пышном платье с узором.

В зале находилась ее дочка Таисия. Малышка решила потанцевать под песню маму. Она была в черном платье. Ее прическу украсили бантики. Кроха зажигательно двигалась.

«Тася на мамином концерте. Для пятилетнего ребенка финал концерта — полет нормальный», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Пелагея. Больше всего комплиментов получила ее наследница. «Какая прелесть», «Ну, Тася просто молодец», «Какая классная дочка у вас», «Вот это поддержка», «Пелагея, вы неподражаемы», «Просто потрясающе! Таисия унаследовала от мамы лучшее», «Какие милые кадры», — прокомментировали пост пользователи Сети.

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