Три поколения вместе: Пелагея поделилась редким фото со знаменитой мамой и подросшей дочкой

Пелагея является популярной исполнительницей русских народных песен и романсов. Она давно создала свою группу и гастролирует по стране. Певица также не раз становилась наставником у шоу «Голос».

У нее образовалась своя армия поклонников. А после развода с Иваном Телегиным артистка стала чаще выходить в свет, сниматься в телевизионных проектах и даже обновила гардероб.

Накануне Пелагея дала концерт в Москве. Она исполнила свои любимые песни, а также новые композиции. Певица сменила несколько образов, появляясь на сцене то в брюках клеш, то в пышном платье. Поддержать ее пришли родные. Пока артистка выступала, ее дочка Таисия танцевала в зрительном зале. Малышка поддержала свою родительницу.

А после выступления звезда в черном платье запечатлелась не только с пятилетней наследницей и своей мамой — бывшей джазовой певицей Светланой Хановой.

«Семья из супер-герл после концерт», — написала артистка.

Пелагея восхитила поклонников семейным кадром. Многие отметили, что в ее семье очень красивые женщины. «Ну бесподобная», «Какая красивая мама», «Ох, Светлана! Так молодо выглядит», «Прелестные девочки», «Вот это фото! Приятно видеть вашу маму», «А Тася просто в маму пошла», «Какие все красивые и милые», «Тася такая милая», «Вот это идиллия», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале