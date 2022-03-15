Ломает стереотипы: беременная Рианна в серебристой юбке макси и топе блеснула формами на публике

Певица появилась в смелом образе на презентации Fenty Beauty в Лос-Аджелесе.

Рианна уже много лет строит карьеру на сцене. Она выступала на больших площадках, когда Дима Билан уже съездил на «Евровидение» и гастролировал в США. А теперь артистка уже редко выходит на сцену.

Она запустила свой бренд одежды и косметики. Обычно о своей личной жизни артистка не рассказывала, но уже больше года она счастлива в отношениях с Ракимом Майерсом из коллектива A$AP Rocky.

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Не так давно Рианна объявила о беременности. Примечательно, что теперь звезда предпочитает подчеркивать живот. Она находится на большом сроке беременности и станет мамой в ближайшие месяцы.

Но недавно певица отметилась в Париже. Она посещала модные показы, выбирая провокационные луки. Артистка ломает стереотипы, выбирая смелые образы от комбинезонов до пеньюаров, подчеркивающих прелести ее интересного положения.

А накануне Рианна посетила презентацию собственной косметики Fenty Beauty в Лос-Аджелесе. На этот раз она облачилась в топ, который завязывается на узел, и блестящую юбку макси. Певица подчеркнула свой округлившийся живот. Она не только позировала фотографам, но и общалась с продавцами косметики.

Поклонники восхитились образами звезды. А актриса Наталья Рудова пришла в восторг. Американская звезда показала, что и во время беременности можно выглядеть стильно.

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