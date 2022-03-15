«Мие 4 годика»: Леша Безус показал подросшую внебрачную дочку

Леша Безус не скрывает, что у него есть внебрачная дочка Мия. Малышка появилась на свет, когда Алексей Безус был на «Доме-2».

Девочка родилась от отношений Безуса с девушкой Еленой, на которой тот отказался жениться.

Елена вышла замуж, у Мии прекрасный отчим. Но и сам Алексей Безус старается принимать участие в воспитании малышки.

Правда, на день рождения к Мие он поехать не смог, так как попал в больницу. Алексей Безус поздравил дочку в микроблоге, разместив совместное с ней фото.

«Мие 4 годика. Сегодня день рождения моей дочери. И я хотел полететь к ней в Кабардино-Балкарию, но по своей ошибке, вместо дня рождения дочери, нахожусь в больнице», — поделился Алексей Безус под снимком.

Он пообещал дочери, что приедет к ней, как только выздоровеет.

Также он намерен познакомить Мию с ее сестренкой, которая пока не появилась на свет. Напомним, избранница Леши Безуса Татьяна Репина беременна, дочка пары появится на свет предстоящим летом.

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