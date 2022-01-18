«Мы видели, как он спит, зевает и дрыгает ручками»: Леша Безус впервые встретился с будущим малышом во время УЗИ

Участник проекта «Дом-2» Алексей Безус готовится вновь стать отцом. Его избранница Татьяна беременна.

Накануне пара сходила на УЗИ, во время которого смогла разглядеть своего будущего малыша.

Эмоциями, которые он испытал во время исследования, Алексей Безус поделился в микроблоге.

«Мы видели, как он спит, как он зевает и как дрыгает ручками. Но самое большое удивление — это услышать его сердце. Мы просто растаяли в умилениях и радости, что видим уже, как он выглядит. И чем дальше, тем больше! Мы начали смеяться и улыбаться, тем самым разбудив малыша. Он сразу понял, что к чему, и отвернулся!» — написал Леша Безус.

Напомним, под занавес года Алексей Безус вернулся на «Дом-2» и не один, а со своей возлюбленной Татьяной, которая на тот момент уже была беременна от него.

Алексей Безус уверен, что на этот раз он встретил своего человека, и надеется сыграть свадьбу на «Доме-2».

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