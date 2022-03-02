Лицо без щетины и длинные волосы: Алексей Безус из «Дома-2» показал, как выглядел десять лет назад

Один из самых ярких участников «Дома-2» — Алексей Безус — решил показать всем, каким милым и симпатичным парнем он был десять лет назад.

В первый день весны Алексей Безус поделился в микроблоге архивным снимком.

В кадре он предстал юным безусым пареньком с длинными волосами и упитанным личиком.

«Какие же мы в молодости интересные. Фотография сделана летом 2010 года, мне тут 22! Сколько авантюризма, сколько радикальности и фатальности было в характере. И самое интересное… Ничего не поменялось. Будьте внутри молодыми, снимайте с себя чаще оковы быта и перегруженности мозга из-за переживаний, чаще на которые вы не влияете», — написал под снимком Леша Безус.

Напомним, сейчас участник «Дома-2» готовится во второй раз стать отцом. Дочку ему подарит возлюбленная Татьяна, которую он привел на проект. У Леши Безуса есть также внебрачная дочка Мия.

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