«Начали мы с детей»: вернувшийся на «Дом-2» Леша Безус сообщил о беременности своей возлюбленной

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Алексей Безус стал действующим. Молодой человек пришел на обновленную телестройку не один, а со своей избранницей Татьяной.

В микроблоге Алексей Безус объявил, что его цель на проекте — это свадьба и рождение детей.

Он объяснил, что на прежнем «Доме-2» не успел выполнить свою миссию, а потому гештальт остался открытым. Будет закрывать.

«Самое важное, что серьезностью наших намерений является желание сыграть свадьбу и сделать детей. Только у нас все идет в нестандартном порядке, и начали мы с детей! И Татьяна уже беременна. А почему мы решили сделать именно так, расскажу чуть позже», — сохранил интригу Алексей Безус.

Будущий ребенок станет для Алексея Безуса вторым. У него есть внебрачная дочка Мия, которую ему родила влюбленная в него девушка Елена. Жениться на ней Безус отказался. Не так давно она вышла замуж за молодого человека, который полюбил и ее, и ребенка.

Напомним, на прежнем «Доме-2» Алексей Безус строил отношения с Миленой Безбородовой. Пара часто скандалила и в итоге рассталась.

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