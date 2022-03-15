В ожидании чуда: стало известно, когда у 31-летней Тодоренко родится второй малыш

Ведущая Регина Тодоренко и артист Влад Топалов станут родителями во второй раз.

31-летняя ведущая Регина Тодоренко предпочитает не говорить о своей второй беременности, не прячась от публики, но и не выставляя свой живот напоказ.

На шоу «Маска» звезда все чаще появляется в свободных нарядах, а также одежде с драпировкой в области талии, явно стараясь не акцентировать внимание публики на своем особенном положении.

Тем не менее, журналисты сайта КП узнали, когда Регина Тодоренко пойдет в роддом — в конце весны — начале лета.

Напомним, для ведущей и ее мужа музыканта Влада Топалова этот малыш будет вторым: первенцу Мише недавно исполнилось 3 годика.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.