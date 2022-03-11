Выплакала все глаза: беременная Тодоренко прорыдала все утро

Уроженка Украины Регина Тодоренко в России – успешная телеведущая, счастливая жена и мама. Сейчас девушка ждет второго ребенка от мужа Влада Топалова и уже перестала скрывать свою беременность.

О спецоперации на Украине, которую проводят российские военные с целью защиты Донбасса, Тодоренко не проронила ни одного конкретного слова, в отличие от многих своих земляков. Однако, дает понять, что переживает очень сильно, ведь на Родине остались ее родители – она сама из Одессы. И ежедневно получает множество сообщений в Директ, после которых не может долго успокоиться.

На этот раз Тодоренко показала, что пишут ей фолловеры. И запостила свое селфи с выплаканными глазами. «Утро мое прошло в слезах», — написала девушка. И закрыла рот рукой.

Фолловеры, среди прочего, благодарят Тодоренко за поддержку и отсутствие с ее стороны какой-либо агитации «в свете всех событий», а также советуют не углубляться в политику.

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