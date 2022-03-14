Сошла с полотен Да Винчи: беременная Тодоренко в образе Чечилии появилась на шоу

Телеведущая Регина Тодоренко третий сезон входит в состав жюри телепроекта «Маска» на НТВ. В этом году жена Влада Топалова снова решила от выпуска к выпуску менять образы, перевоплощаясь в героинь различных сюжетов и эпох.

Правда, в этот раз воплощать креативные идеи с метаморфозами ей удается все сложнее – у звезды большой срок беременности, скрывать которую при помощи одежд уже нереально.

Собственно, Тодоренко уже и не пытается скрывать округлившийся животик. В новом выпуске звезда примерила образ Чичелии с картины Да Винчи «Дама с горностаем».

Пышная юбка от платья, казалось, еще сильнее увеличила и без того объемную талию будущей мамочки. Это уже вторая беременность звезды – первенцем стал сын Майкл, родившийся в 2018 году.

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