Валерия рассказала, как ее мама болеет за участников «Маски»

Певица Валерия уже три года является членом жюри популярного шоу НТВ «Маска». Вместе с Филиппом Киркоровым, Региной Тодоренко, Тимуром Родригезом и другим приглашенным артистом они пытаются разгадать — какой артист прячется от них в том или ином костюме.

«Удивительно, но когда выходит на сцену артист даже и в маске, но если он «теплый», несет свет, то через голос все это передается. И другим участникам хочется быть ближе к этому персонажу», — говорит Валерия Teleprogramma.pro.

Кстати, «Маску» обожает смотреть и мама певицы. Не пропускает ни одного выпуска.

«Когда моя мама смотрит «Маску», для нее открытием становятся имена молодых участников. Этот проект действительно объединяет, и мы узнаем много нового для себя», — добавляет артистка.

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