Красный комбинезон и голубая шапочка: Оля Рапунцель стильно утеплила младшую дочку для прогулки

Бывшие участники «Дома-2», супруги Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко воспитывают двух дочерей Василису и Софию. Обе малышки появились на свет во время участия пары в телестройке и успели побывать под камерами.

Но и спустя почти полтора года после ухода из «Дома-2» Ольги Рапунцель и Димы Дмитренко, их дочери продолжают вызывать интерес у поклонников пары. Понимая это, Ольга Рапунцель периодически показывает Василису и Софию в своем микроблоге.

На этот раз она поделилась снимком младшей наследницы, который сделала во время прогулки.

Довольная София катается на качелях и с улыбкой позирует маме. Ольга Рапунцель облачила дочку для прогулки в комбинезон красного оттенка с капюшоном и меховой опушкой и голубую шапочку бини.

«Софиюшку вам в ленту!» — подписала кадр Ольга Рапунцель.

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