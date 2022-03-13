А где жена и дети? Муж Оли Рапунцель сбежал от семьи во Владивосток

Бывший участник «Дома-2» Дима Дмитренко в эти дни находится в родном городе Владивостоке. Некоторое время назад он улетел из Москвы. Причину своего отъезда Дмитрий Дмитренко поклонникам не объясняет.

Экс-участник «Дома-2» только публикует фотографии, которые делает во время прогулки по городу.

Во Владивостоке Дима Дмитренко находится один, без семьи. Жена молодого человека Ольга Рапунцель и две дочери Василиса и София остались дома, в Москве. Ольга Рапунцель публикует в сторис микроблога видео, которые это подтверждают.

К тому же, Ольга Рапунцель оставила под одной из публикаций Димы Дмитренко комментарий, признавшись, что скучает по мужу.

«Мы скучаем по тебе, любимый», — написала Ольга Рапунцель. «И я по вам скучаю, любимые мои девочки», — ответил Дмитрий Дмитренко.

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