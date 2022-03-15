«Единственный смысл – это любовь»: Юлия Меньшова расплакалась во время интервью

Юлия Меньшова во время своего авторского шоу на YouTube-канале «Сама Меньшова» взяла интервью у психолога Татьяны Мужицкой.

Эксперт дала советы о том, как справляться с тревогой и сохранить мир и покой в семье.

В финале программы Татьяна Мужицкая рассказала о том, что ей недавно преподнесли в подарок чашку, на которой было написано: «И откроется на Страшном суде, что единственным смыслом жизни на земле была любовь».

Когда Мужицкая говорила об этом, камера показала крупным планом лицо Юлии Меньшовой. Ведущая шоу вытирала слезы.

«Я плачу не потому, что мы говорим про Армагеддон, а потому что я всегда так и думала, что единственный смысл — это любовь, и потому что вы мне необыкновенно помогли сегодня. Надеюсь, мне теперь есть что отдавать», — объяснила Юлия Меньшова своей собеседнице.

Напомним, летом прошлого года Юлия Меньшова потеряла отца. Известный режиссер Владимир Меньшов скончался от последствий коронавируса.

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