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«Как быстро они встретились»: Меньшова показала уникальное фото Гаркалина и своего отца

Как отметила актриса, случилось огромное горе.

«Как быстро они встретились»: Меньшова показала уникальное фото Гаркалина и своего отца
Юлия Меньшова. Фото: Globallookpress.com

Актриса Юлия Меньшова в Instagram разместила совместный снимок своего отца, режиссера Владимира Меньшова, и скончавшегося актера Валерия Гаркалина. На фото они полны жизни и энергии.

Владимир Меньшов и Валерий Гаркалин
Владимир Меньшов и Валерий Гаркалин. Фото: instagram.com/juliavmenshova/

«Как быстро они встретились. Горе огромное. Для всех, кто знал Валеру Гаркалина. Невероятного таланта актер. Бесконечной нежности и тонкости человек. Невыносимо больно».

Юлия Меньшова

«Светлая память», «Прекрасный был актер», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что актер Валерий Гаркалин ушел из жизни в возрасте 67 лет. Он почти два месяца боролся с коронавирусом, но, к сожалению, проиграл в этой схватке с опасной инфекцией.

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