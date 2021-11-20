«Как быстро они встретились»: Меньшова показала уникальное фото Гаркалина и своего отца

Актриса Юлия Меньшова в Instagram разместила совместный снимок своего отца, режиссера Владимира Меньшова, и скончавшегося актера Валерия Гаркалина. На фото они полны жизни и энергии.

«Как быстро они встретились. Горе огромное. Для всех, кто знал Валеру Гаркалина. Невероятного таланта актер. Бесконечной нежности и тонкости человек. Невыносимо больно». Юлия Меньшова

«Светлая память», «Прекрасный был актер», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что актер Валерий Гаркалин ушел из жизни в возрасте 67 лет. Он почти два месяца боролся с коронавирусом, но, к сожалению, проиграл в этой схватке с опасной инфекцией.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!