Под цвет волос: Юлия Меньшова отметилась в шубке молочного оттенка и шарфе цвета лазури за рулем автомобиля

Юлия Меньшова поделилась в микроблоге снимком, на котором запечатлелась в салоне своего автомобиля.

Актриса, телеведущая и педагог сделала этот кадр по пути на работу во ВГИК, где сейчас преподает, заменив своего отца, ныне покойного режиссера Владимира Меньшова.

В кадре Юлия Меньшова предстала в нежном образе. Шубка сливочного оттенка гармонировала с цветом ее волос, а синий шарфик эффектно оттенял глаза.

Юлия Меньшова рассказала, что какое-то время студенты учились дистанционно, а потом были безумно рады возвращению в офф-лайн. Даже экзамен стал для них настоящим праздником.

«День, который обычно является для студентов невероятным стрессом, по-моему, стал для ребят настоящим праздником первой встречи со зрителем, спустя… полтора года обучения.

Я видела их радость и в очередной раз думала о том, как мало мы замечаем обыденное и нормальное… И как любое ограничение заставляет нас неожиданно понять, что это привычное — уже огромная ценность. И как же я желаю всем нам просто вернуться к тому, что уже было», — высказалась Юлия Меньшова под своим снимком.

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