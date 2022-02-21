«Мама со взрослыми внуками»: Юлия Меньшова поделилась редкими кадрами Веры Алентовой со своими детьми

Телеведущая и актриса Юлия Меньшова разместила в микроблоге публикацию, которую посвятила своей маме Вере Алентовой.

Известная артистка 21 февраля отмечает 80-летие, и именитая дочь трогательно поздравила ее с юбилеем.

Юлия Меньшова поделилась снимками, на которых Вера Алентова запечатлена со своими внуками — 24-летним Андреем и 18-летней Таисией.

«Обожаю эти фотографии. Мама со взрослыми внуками, с продолжением своего рода… Теперь она — его глава. Можно было бы сказать «старейшина», но тут традиция и даже цифры вступают в спор с маминой энергией, дисциплиной, быстрой реакцией, собранностью и фантастической цельностью характера, который не сдается на милость даже такому внушительному поводу, как 80-летний юбилей», — написала под снимками Юлия Меньшова.

Она напомнила, что Вера Алентова свой юбилей отметит на сцене, премьерой своего нового спектакля. По словам Меньшовой, в нем актриса предстает искрящимся фейерверком.

«Зритель первые 10 минут спектакля справляется с ошеломлением, потому что с почтением ожидал выхода женщины преклонных лет, а тут вдруг такой искрящийся фейерверк. Мамочка, с днем твоего появления на свет! Искри как можно дольше, а остальное я шепну тебе на ушко», — добавила Юлия Меньшова.

Фотографии Веры Алентовой с внуками можно посмотреть по ссылке.

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