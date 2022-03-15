Пугачева заменит прислугу: так и не вернувшийся в Россию Галкин может смело экономить в Израиле

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина не явились в свою школу после каникул, хотя Примадонна заверяла, что они улетели в Израиль только в отпуск. Теперь ставятся под вопрос и другие высказывания народной артистки, которая говорила, что их поездка — исключительно для отдыха и поправки здоровья.

А пока российские звезды «поправляют здоровье» на их особняк в деревне Грязь уже налетели риелторы, оценивая имущество и предвкушая хороший куш. Стоимость замка, к слову, равна цене маленького острова где-нибудь в райском местечке.

Максим Галкин заявил своим поклонникам, что не боится потерять популярность среди российских зрителей, как и свое богатство. Тем более, что его жена Алла умеет сама по дому управляться.

Пугачева не раз демонстрировала свои кулинарные способности, она отлично делает мужу массаж и даже огород сама садить умеет.

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