Если продать, можно купить остров: риелторы оценили стоимость замка Пугачевой и Галкина

Даже если артистам просто продать свой дом, они могут обеспечить на всю жизнь не только себя, но и внуков с правнуками.

Алла Пугачева и Максим Галкин больше не скрывают, что улетели из России в Израиль. Правда, звездная чета обещает вернуться, а сейчас, дескать, они просто решили поправить свое здоровье и немного расслабиться.

А пока артисты загорают под южным солнышком, на их замок в деревне Грязь уже вовсю налетели риелторы. Никто не хочет упустить возможность и отхватить лакомый кусочек от пирога.

Как сообщает портал «7Дней.ru», роскошный дом площадью 2 300 квадратных метров с земляными угодьями в один гектар специалисты по недвижимости оценили примерно в 10 миллионов долларов. Если в рублях — то 1 миллиард 150 миллионов по сегодняшнему курсу.

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