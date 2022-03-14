Галкин после предложения оставить его и других звезд без заработка в России, выступил с заявлением

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил оставить знаменитостей, сбежавших в момент спецоперации за границу, там, куда они подались. Он считает, что паникеры создают неблагоприятную атмосферу в стране, в тот момент, когда на них смотрит все общество.

Максим Галкин, Алла Пугачева, Ксения Собчак (сейчас в Израиле), Ольга Бузова (улетела в Арабские Эмираты) могут не вернуться на родину, если инициатива депутата будет поддержана.

Также не исключено, что знаменитостей, улетевших за границу в трудный для страны час, лишат заработка в России.

Максим Галкин заявил в личном блоге, что не боится потерять свои богатства, которые он заработал честным трудом. Также его не пугает потеря популярности у зрителей. «Я перед зеркалом выступлю», — заявил муж Аллы Пугачевой.

К слову, Алла Борисовна говорила ранее, что не собирается задерживаться в Израиле и обязательно вернется домой.

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