Все-таки не вернулись? Дети Пугачевой и Галкина не пришли в положенный срок в школу

Около двух недель Алла Пугачева и Максим Галкин практически не выходят на связь.

Максим Галкин и Алла Пугачева улетели в Израиль вместе с детьми Гарри и Лизой. Как сказала Примадонна, они решили отдохнуть и немного поправить здоровье. Звезда пообещала вернуться в Россию, заявив на предположения об их миграции: «Не дождетесь!»

Поклонники с нетерпением ждали окончания школьных каникул, резонно полагая, что дети пойдут в школу. Однако в положенный срок отпрыски артистов так и не явились в Первую Московскую гимназию, где они учатся, сообщает «Экспресс газета».

К слову, депутат Султан Хамзатов предложил и вовсе не пускать сбежавших звезд домой. А Максим Галкин заявил, что не боится потерять ни денег, ни популярности, ни российской аудитории. «Перед зеркалом выступлю», — сказал он.

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