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Папина куколка: младшая дочка Эммануила Виторгана и Ирины Млодик покрасовалась в розовой шляпке

Звездный папа Эммануил Виторган не может нарадоваться на хорошенькую крошку Клару.

Папина куколка: младшая дочка Эммануила Виторгана и Ирины Млодик покрасовалась в розовой шляпке
Эммануил Виторган. Фото: Global Look Press

Актерская пара Ирина Млодик и Эммануил Виторган в довольно зрелом возрасте отважилась обзавестись двумя детьми.

Малышки-погодки Клара и Этель сделали своих родителей самыми счастливыми людьми.

Ирина Млодик и Эммануил Виторган не могут надышаться на своих хорошеньких дочерей и периодически делятся фото и видео с участием девочек в микроблогах.

Они хотят, чтобы и их поклонники могли порадоваться, наблюдая за тем, как растут и развиваются малышки.

На этот раз Эммануил Виторган поделился снимком младшей дочери Клары. Крошка позирует в гостиной. Она облачена в домашнюю одежду в нежных пудровых тонах. Голову Клары украшает розовая широкополая шляпка, которая ей пока явно не по размеру.

Младшая дочь Эммануила Виторгана Этель
Младшая дочь Эммануила Виторгана Клара. Фото: соцсети

«Младшенькая», — подписал фото дочери Эммануил Виторган.

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