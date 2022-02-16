Почему Любовь Толкалина не вышла замуж за Егора Кончаловского
Видео
Какая обувь будет в моде весной и летом 2022 года
Видео

Когда маме шестьдесят: дочери Млодик и Виторгана предстали в кипенно-белых платьях и с микрофонами в руках на юбилее

Наследницы Ирины Млодик и Эммануила Виторгана Этель и Клара приготовили сюрприз для мамы.

Когда маме шестьдесят: дочери Млодик и Виторгана предстали в кипенно-белых платьях и с микрофонами в руках на юбилее
Ирина Млодик и Эммануил Виторган с дочерями Этель и Кларой. Фото: instagram.com/irina_vitorgan/

Жена известного артиста Эммануила Виторгана Ирина Млодик поделилась в микроблоге фотографиями, которые были сделаны в день празднования ее юбилея.

6 февраля Ирина Млодик отметила 60-летие.

Из всей галереи снимков наибольшее внимание поклонников привлекли, конечно же, кадры с участием маленьких дочерей пары.

Этель и Клара пришли на праздник по случаю юбилея мамы облаченными в кипенно-белые платьица, такие же колготки и туфельки.

В руках очаровательные крошки держали микрофоны. Вероятно, они произнесли поздравления в адрес своей мамы, виновницы торжества Ирины Млодик.

Дочери Эммануила Виторгана Этель и Клара
Дочери Эммануила Виторгана Этель и Клара. Фото: instagram.com/irina_vitorgan/

Этель и Клара, как всегда, вызвали восторги у подписчиков Ирины Млодик.

«Куколки», «Красавицы», «Дочурки чудесные», «До чего семья хорошая! Счастья вам», — высказались в Сети.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

дети звезддети Эммануила ВиторганаИрина МлодикЭммануил Виторганюбилей