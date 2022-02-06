«Не представляю жизни без тебя»: жена Эммануила Виторгана Ирина Млодик показала на редком фото сестру-близнеца Аллу

У жены известного артиста Эммануила Виторгана Ирины Млодик шестого февраля день рождения – круглая дата. Ирина Млодик и ее сестра-близнец Алла отметили шестидесятилетие.

В честь этого события Ирина Млодик разместила в микроблоге фото, на котором предстала вместе с сестрой. Подобными кадрами Ирина Млодик делится нечасто.

«Аллочка! Поздравляю с нашим юбилеем! Я не представляю жизни без тебя. У нас, у евреев, говорят — до 120! Значит, еще столько же… Спасибо нашим родителям! Мамочка, мы тебя любим!» — написала под фото Ирина Млодик.

Стоит отметить, что незадолго до своего юбилея Ирина Млодик стала дважды мамой. Старшая ее дочь, Этель, появилась на свет, когда Млодик было почти 57 лет, а младшая Клара – 58.

Малышки сделали Ирину Млодик и Эммануила Виторгана самыми счастливыми людьми.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.