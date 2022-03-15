Голубоглазая красотка: Макаров запечатлел дочку Кудрявцевой в плюшевом халате дома

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она счастлива в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. Пара редко выходит в свет, предпочитая вечера проводить дома.

У супругов подрастает трехлетняя дочка Мария. Малышка уже разговаривает, помогает маме по хозяйству и любит наряжаться. На днях звезда вместе с мужем сводила ее в Театр Куклачева.

Обычно Лера одевает малышку в пышные платья, яркие пуховики и юбки в горох. Самой крохе нравятся головные уборы. Примечательно, что дома девочка порой подражает маме.

На этот раз Макаров заснял наследницу, которая ходила по дому в плюшевом халате розового цвета и с цветами в руках. Малышка позировала на кухне, смотря прямо в камеру. К слову, порой она просит родителей ее не снимать.

Поклонники восхитились крохой. Многие поразились тому, как она похожа на Леру. «Вот папина принцесса», «Кака красотка», «Маша всех покорит», «Просто сама грация», «Какая леди», «Ну она же копия своей мамы», «До чего голубые глаза», «Такая красивая, что словами не описать», «Ваш маленький домашний комок счастья», «Маша так быстро растет», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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