Пугачевой, Галкину, Собчак, Бузовой и другим сбежавшим могут запретить возвращаться в Россию

Это произойдет, если поддержат предложение депутата Хамзаева.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить возвращаться в Россию звездам и другим публичным личностям, покинувшим страну во время спецоперации страны на Украине.

Если инициативу поддержат, то за пределами РФ могут остаться Ксения Собчак, Алла Пугачева, Максим Галкин, Иван Ургант, (они сейчас в Израиле), Земфира и Рената Литвинова (пребывают во Франции), Чулпан Хаматова, Эммануил Виторган (Латвия), Семен Слепаков (в Испании), Ольга Бузова (в ОАЭ), Анфиса Чехова (на Бали), Рустам Солнцев (уехал в Мексику).

«Нужно запретить обратный въезд в страну всем, кто сбежал. В такое время всем нужно объединяться и созидать ради развития и укрепления России», — сказал Султан Хамзаев РИА Новости.

Политический деятель полагает, что подобная практика паникерства дестабилизирует обстановку и подрывает моральный дух россиян.

Хамзаев считает, что нужно разработать специальную технологию блокировки «сбежавших гастролеров». Депутат сослался также на практику других государств, которые запрещают любую коммерческую деятельность «сбежавшим».

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