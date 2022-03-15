Отдыхает на широкую ногу: Бузова в миниатюрном платье и без макияжа предстала в роскошном отеле в Дубае

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она раньше вела шоу «Дом-2», а теперь место ведущей занял ее бывший возлюбленный Дава. Но Ольга продолжает работать на других проектах.

Она ездила на месяц в Африку, где каждый день меняла образы для съемок. Артистка не скрывает, что поправилась. Она возобновила тренировки, но пока не вернулась в форму. Пробыв в Москве две недели, звезда устроила себе отпуск.

Теперь Бузова отдыхает в Дубае. Накануне она успела погулять в горах и искупаться в бассейне. Телеведущая спровоцировала слухи о беременности, так как поклонники заметили выпирающий живот.

Сама Ольга пока предпочитает молчать. Ранее она рассказывала, что набрала вес. На этот раз Ольга решила сменить отель. Теперь она остановилась в роскошном номере с балконом и видом на побережье.

Телеведущая предстала без макияжа и укладки. Она была в миниатюрном платье свободного кроя. Наряд в цветочек скрыл ее живот, но при это позволил сверкнуть изящными бедрами. Ольга плюхнулась на кровать, наслаждаясь роскошным отдыхом.

Одни поклонники признались, что едва ее узнали, а другие осудили за то, что она делится подобными кадрами. «Это детское платье?», «Без макияжа как работница из южных краев», «Оля, ну на себя не похожа», «И зачем ты показываешь такое, когда люди даже в отпуск поехать не могут?», «Очень короткое платье», «Ты сильно не бегай, засветишь всю красоту», — стали писать пользователи Сети.

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