«Рекомендую взять на заметку»: Бузова щегольнула в юбке мидакси и белой блузке в стиле бохо

Ольга Бузова является медийной персоной. Она уже много лет работает на телевидении. За ее жизнью следят миллионы поклонников.
Артистка привыкла к постоянному вниманию публики, поэтому старается всегда выглядеть безупречно. Недавно она провела месяц на съемках в Африке с Михаилом Галустяном. Стилисты подбирали для нее образы. А так как звезда поправилась, то старалась скрывать изъяны фигуры.
В новом выпуске шоу Ольга отметилась в коротком платье в цветочек. Летний наряд на тонких лямках дополнили сандалии. Она также заплела волосы в косички. А вот второй образ состоял из юбки мидакси цвета хаки и белой блузке с декольте.
Лук дополняли бархатные казаки. Эту же юбку Бузова сочетала с шелковой рубашкой сливочного цвета. Ей удалось восхитить поклонников.
Для сайта Teleprogramma.pro ее образы оценила стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.
«На Ольге прекрасно подобранные и уместные с точки зрения окружающей обстановки образы в стиле бохо, сафари с элементами женственности и романтичности.
Актуальное платье с цветочным принтом дополнено крупными акцентными аксессуарами в стиле бохо. Прическа и украшения в ней так же стилистически грамотно подобраны.
Образ, состоящий из рубашки и юбки выполнен в смешанном стиле сафари и бохо. Украшения, аксессуары и особенно перья в прическе дополняют аутфит и подчеркивают выбранное направление костюма.
Третий образ Ольги с белым топом так же выверен до нюансов. Прическа, несмотря на акценты в стиле бохо, больше подходит к женственному и элегантному стилю. Она прекрасно поддерживает стиль топа. А юбка удачно завершает образ.
Все три аутфита филигранно подобраны с стилистической точки зрения, гармонично сочетая в себе несколько направлений. Они очень идут Ольге, подчеркивая ее прекрасную фигуру. Я рекомендовала бы девушкам, собираясь в летние путешествия, взять на заметку подобные образы», — высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Она проходила обучение в школе шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». А также работает в сфере моды с 2018 года.
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