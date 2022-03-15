«Рекомендую взять на заметку»: Бузова щегольнула в юбке мидакси и белой блузке в стиле бохо

Телеведущая на съемках успела примерить несколько нарядов. Стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова указала на плюсы в ее образах.

Ольга Бузова является медийной персоной. Она уже много лет работает на телевидении. За ее жизнью следят миллионы поклонников.

Артистка привыкла к постоянному вниманию публики, поэтому старается всегда выглядеть безупречно. Недавно она провела месяц на съемках в Африке с Михаилом Галустяном. Стилисты подбирали для нее образы. А так как звезда поправилась, то старалась скрывать изъяны фигуры.

В новом выпуске шоу Ольга отметилась в коротком платье в цветочек. Летний наряд на тонких лямках дополнили сандалии. Она также заплела волосы в косички. А вот второй образ состоял из юбки мидакси цвета хаки и белой блузке с декольте.

Лук дополняли бархатные казаки. Эту же юбку Бузова сочетала с шелковой рубашкой сливочного цвета. Ей удалось восхитить поклонников.

Для сайта Teleprogramma.pro ее образы оценила стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.

«На Ольге прекрасно подобранные и уместные с точки зрения окружающей обстановки образы в стиле бохо, сафари с элементами женственности и романтичности. Актуальное платье с цветочным принтом дополнено крупными акцентными аксессуарами в стиле бохо. Прическа и украшения в ней так же стилистически грамотно подобраны.

Образ, состоящий из рубашки и юбки выполнен в смешанном стиле сафари и бохо. Украшения, аксессуары и особенно перья в прическе дополняют аутфит и подчеркивают выбранное направление костюма. Третий образ Ольги с белым топом так же выверен до нюансов. Прическа, несмотря на акценты в стиле бохо, больше подходит к женственному и элегантному стилю. Она прекрасно поддерживает стиль топа. А юбка удачно завершает образ. Все три аутфита филигранно подобраны с стилистической точки зрения, гармонично сочетая в себе несколько направлений. Они очень идут Ольге, подчеркивая ее прекрасную фигуру. Я рекомендовала бы девушкам, собираясь в летние путешествия, взять на заметку подобные образы», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Она проходила обучение в школе шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». А также работает в сфере моды с 2018 года.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале