Миддлтон в свитере цвета незабудки и брюках с высокой посадкой вышла в свет с принцем Уильямом

Кейт Миддлтон уже больше 10 лет является частью британской королевской семьи. Она состоит в браке с принцем Уильямом. Многие считают ее любимой представительницей семьи среди англичан.

Она редко нарушает протокол, а вот Меган Маркл любила это делать. Однако экс-актриса с мужем принцем Гарри несколько лет назад уехала в США, отказавшись от своих королевских обязанностей.

В последнее время Миддлтон часто появляется на публике. Она даже предстала на одном из мероприятий с подросшим сыном Джоржем. А вот накануне герцог и герцогиня Кембриджские посетили украинский культурный центр в Лондоне. Они встретились с членами украинской общины и волонтерами, а также с послом Украины в Великобритании Вадимом Пристайко и его супругой.

Кейт для такого случая облачилась в свитер Alexander McQueen цвета незабудки, темно-синих брюках клеш Jigsaw с высокой посадкой и в туфлях Emmy London. Принц Уильям был в брюках, рубашке с джемпером и в пиджаке.

В рамках визита супруги также приняли участие в сортировке и упаковке предметов первой необходимости, которые приносят в центр для беженцев. Сама Кэтрин пришла с пирогом. Она угостила им работников центра.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Миддлтон. Многие отметили, что ей идет глубокий синий цвет. А благодаря брюкам она визуально выглядела еще стройнее.

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