«Ты сам-то где, в Эмиратах или Израиле?»: Рудковская сообщила о бегстве Барских из Украины

Как отметила продюсер, она и ее муж не покидали Россию ни на один день.

Продюсер Яна Рудковская в «Телеграме» ответила украинскому музыканту Максу Барских, который заявил, что она «сдала каток и уехала из России».

По словам Рудковской, они с мужем не покидали Россию в последние недели. Это можно проверить по ее соцсетям. Продюсер согласилась, что она умная, как ранее сказал сам Барских. Также заметила, что у нее столько Louis Vuitton, что хватит не только детям, но и внукам с правнуками. Она собирала коллекции.

По словам Рудковской, ей интересно, когда Барских вернет российские награды. Продюсер удивилась, почему украинский музыкант, который призывного возраста, не защищает родину. Она «не слышит взрывов и пуль, летящих над его головой».

«Ты сам-то где? В Эмиратах или Израиле? Не буди лихо, пока оно тихо, Макс! Надеюсь, твое следующее видео будет на передовой, а не из тепленькой квартирки! Я надеюсь, ты понимаешь, что в России ты преступник и мошенник, который кинул на миллионы рублей своих поклонников, отменив концерты и не вернув им ни рубля!» Яна Рудковская

Рудковская в конце своей речи привела слова писателя Оскара Уайльда: «Самые глупые поступки люди совершают, как правило, из самых возвышенных побуждений».

Ранее Макс Барских заявил, что Яна Рудковская давно не видит ничего, кроме логотипов Louis Vuitton. Он сообщил о скором приходе в Россию «китайской партии» данного товара.

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