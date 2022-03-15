«Не так давно пела о любви, а сейчас открыла рот и воняет»: Барских назвал певицу Славу лицемеркой

По словам музыканта, исполнительнице следует садиться на медведя и скакать в Сибирь.

Музыкант Макс Барских в соцсетях ответил певице Славе, которая ранее напомнила украинскому музыканту, кто на самом деле «дырявый».

«Слава, ты — лицемерка. Не так давно пела о любви, а сейчас открыла рот и воняет». Макс Барских

Как отметил Макс Барских, Славе нужно осваивать передвижение на медведях. «Если ты так гордишься, что делает Россия с Украиной, то садись на медведя, скачи в Сибирь, бей себя в грудь. И кричи: «Россия — матушка!» Тебе это подойдет», — заявил Макс Барских.

Ранее певица Слава была возмущена словами Барских о «дырявой России». Она напомнила ему, кто на самом деле «дырявый», намекнув на нетрадиционную ориентацию украинского исполнителя.

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