«Сиди и верь, что твои боты перейдут в Телеграм»: Макс Барских — о крахе Ольги Бузовой в соцсетях

Украинский музыкант рад, что больше не будет «потока ненужной информации».

Украинский певец Макс Барских в соцсетях негативно отозвался о российской певице и телеведущей Ольге Бузовой.

«Бузова. Леди Бу. В Дубай тоже улетела. Спасибо, что избавила нас от своего присутствия. От нескончаемого потока ненужной никому информации. А ты сиди там и верь, что все твои боты перейдут в «Телеграм». Это маловероятно». Макс Барских

Ранее Ольга Бузова выразила свое возмущение словами Макса Барских о «дырявой России». Как отмечала звезда, если бы не Россия, то о Барских никто и никогда не узнал.

Напомним, что после закрытия в России популярной соцсети Ольга Бузова лишилась более 23 миллионов подписчиков. Сейчас она развивает свой телеграм-канал. Там на нее на данный момент подписано чуть более 750 тысяч человек.

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