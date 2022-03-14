Рудковская, Бузова, Кормухина: почему российские звезды повели атаку на Барских в телеграм

Украинский исполнитель в последнее время наговорил много гадостей о России, что, конечно, не осталось незамеченным.

Российские звезды продюсер Яна Рудковская, телеведущая Ольга Бузова и певица Ольга Кормухина резко ответили украинскому исполнителю Максу Барских, который негативно в последнее время отзывается о России.

Причем для этого они выбрали телеграм, который для многих пришел на смену заблокированному по требованию Роскомнадзора Instagram.

Удивляться, что посты о Барских появились именно в телеграм, хотя на тот момент Instagram еще работал, в общем-то не стоит. Звездам сейчас, как никогда нужен хайп и привлечение новых подписчиков в пока у них не очень раскрученный телеграм. Чем громче заявления – тем больше шансов, что СМИ об этом напишут и лишний раз напомнят о новой площадке звезд поклонникам.

Отметим, что, к примеру, у Ольги Бузовой в Instagram было свыше 23 миллионов подписчиков. В телеграме сейчас чуть больше семисот тысяч. Естественно, что Бузова мечтает вернуть потерянную аудиторию. Иначе никакой рекламы и заработка в соцсетях. Примерно такая же картина и у других звезд, вмиг потерявших всех своих пользователей.

Напомним, что Роскомнадзор официально внес Instagram в реестр запрещенных в России сайтов. С 14 марта соцсеть перестала работать на территории нашей страны.

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