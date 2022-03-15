Никита Михалков объявил о переносе Московского международного кинофестиваля

Он пройдет во второй половине 2022 года.

Режиссер Никита Михалков через оргкомитет Московского международного кинофестиваля объявил о переносе мероприятия на вторую половину 2022 года.

На официально сайте ММКФ появилось соответствующее сообщение: «К нам обращаются кинематографисты разных стран, многолетние друзья и партнеры Московского международного кинофестиваля с просьбой перенести его сроки, запланированные в этом году на апрель. У многих из них в сегодняшней ситуации не получается ни приехать в Москву, ни прислать свои фильмы».

Заметим, что не состоится в назначение сроки и премия «Ника». Режиссер Андрей Кончаловский отказался от торжественной церемонии, которая изначально была назначена на весну нынешнего года, сообщает МК.ru.

Напомним, что ММКФ изначально планировалось провести с 21 по 28 апреля. Даже в условиях пандемии фестиваль всегда проходил в живом формате.

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