«У нас в семье все в лицо говорят»: Артем Михалков рассказал о взаимоотношениях с сестрами

Как отметил режиссер, Надя и Анна общаются больше между собой.

Режиссер Артем Михалков в эфире программы «Кино в деталях» рассказал о взаимоотношениях в своей семье. Его сестра Надежда недавно сняла сериал «Номинация», но с братом о своей работе не поделилась.

«Я не читал ее сценарий. Не видел никаких материалов. У нас нет такого нет: «Почитай и скажи свое мнение». Она и мое кино не видела — «Мистер Нокаут», хотя у меня было много сборов. Для меня приятнее показать ей готовый продукт». Артем Михалков

Как отметил Артем Михалков, у них в семье «все в лицо говорят». Но у нас основа – любовь друг к другу. Есть любовь и уважение к сестрам. Они вообще больше общаются между собой. Они подружки и поддерживают друг друга в разных ситуациях. Мы, братья, где-то в стороне. Аня и Надежда совсем не конкуренты», — заявил Артем Михалков.

Напомним, что Артем Михалков – младший сын режиссера Никиты Михалкова. У него, кроме двух сестер, есть еще старший брат Степан.

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