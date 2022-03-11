СМИ: внук Никиты Михалкова попал в ДТП в Подмосковье

Вечером 10 марта в Подмосковье произошло ДТП, в котором пострадал 19-летний Петр Михалков — внук известного режиссера Никиты Михалкова.

Как сообщает MK.ru, авария произошла в 22:30 около элитного поселка Петрово-Дальнее Красногорского района в четверг. Михалков и его 17-летний знакомый получили сотрясение мозга и были доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия пока не известны.

Добавим, что речь идет о сын Степана Михалкова от его первого брака с манекенщицей Аллой Сиваковой. Он является студентом РАНХиГС и с юных лет пытается заниматься бизнесом.

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