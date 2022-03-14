Советское кино, детская литература и психологическая травма: из чего состоит самая необычная роль Анны Михалковой

14 марта на ТНТ выходит комедийный сериал «Исправление и наказание», в котором Анна Михалкова сыграла сотрудницу колонии-поселения Алену Неверову – женщину с особым подходом к перевоспитанию заключенных.

По сюжету, в гости к Неверовой неожиданно нагрянуло семейство Верхоланцевых – ее родственников по отцу, олигарху, погибшему нелепой смертью под церковным колоколом. Верхоланцевы не смогли получить огромное наследство – все деньги выведены на заграничный счет, ключ от которого предположительно хранится у Неверовой. Простодушная Алена ничего не знает про деньги, но Верхоланцевы ей не верят, и поэтому сжигают ее дом, чтобы достучаться до нужной им правды.

Трюк не просто не срабатывает – за него мажоры получают срок, отбывать который им предстоит в этой самой колонии. Каждый, кто попадает сюда, проходит испытание методами Неверовой, готовой сделать человека из любого негодяя.

Неверова – одна из самых необычных героинь, сыгранных Михалковой. Ее многогранность интересно разложить на цифры, чтобы понять, какая она русско-советская женщина, верящая в добро несмотря ни на что.

Реалистичная «фантастическая» героиня

За реалистичным образом обычной русской женщины из глубинки и комедийной маской воспитательницы, готовой достучаться до добра любыми, даже самыми жестокими способами, виден драматический размах персонажа. Аленушка Викторовна, как называют ее заключенные и сотрудники – не условная комедийная единица, благодаря которой работает ситком. Это глубокий, проработанный до мельчайших деталей образ, в котором реализм балансирует с фантастикой: Неверова на сто процентов узнаваемая героиня, при этом таких, как она – безоговорочно верящих в добро – попросту не существует.

«В один момент стало понятно, что мы копаем довольно глубоко, исследуем несколько русских ментальных традиций, а значит, нам нужна глубокая и одновременно народная актриса. Так возник образ Анны Никитичны, — рассказывают продюсеры компании Good Story Media, придумавшей сериал. — И когда Михалкова почитала сценарий первых двух серий, она дала согласие сняться в пилоте только при условии, что вот это наше углубленное исследование продолжится. Разумеется, это нас и вдохновило, и наложило еще большую ответственность за работу».

Сценарий, как мы уже упомянули, не был написан с прицелом позвать в сериал Анну Михалкову – однако в процессе съемок был под нее адаптирован. Образ Неверовой становился шире и точнее благодаря предложениям актрисы. Например, с ее подачи в сериале появились отсылки к советским фильмам, мультфильмам и сказкам.

В одной из сцен Неверова включает Жанне, молодой вдове Верхоланцева, свой любимый фильм – «Д’Артаньян и Три мушкетера» – и советует особенно присмотреться к судьбе злодейки и обольстительницы Миледи. Доброе намерение пробудить в Жанне эмпатию с помощью одного из самых популярных советских фильмов оборачивается садизмом в тот момент, когда Алена перематывает кассету вновь и вновь, заставляя Жанну смотреть фильм круглые сутки – и в этом вся «красота» метода Неверовой.

Интересный факт: убеждение Неверовой в том, что каждый человек добр – нужно только дать ему шанс это добро в себе обнаружить – разделяет и Михалкова. Об этом она много раз признавалась в интервью.

Сказочные сюжеты

У Алены Неверовой есть предыстория, которую зритель узнает не сразу – позволим себе небольшой спойлер для погружения в контекст. Оказывается, Неверова не знает жизни вне колонии: здесь она родилась, когда старший Верхоланцев сбросил на ее маму вину за организацию финансовой пирамиды и сбежал; здесь выросла, похоронила мать и будто по течению и сама стала сотрудницей колонии, застрявшей в советском безвременье. А в этом безвременье с фанерными кабинетами и скромными бараками ничего не слышали про новую психологию, ненасильственные методы воспитания и т.д.

В кабинете Неверовой висит портрет Макаренко, на общих тюремных праздниках поют все тот же «Родительский дом» Лещенко или «Пусть всегда будет солнце», периметр колонии увешан цитатами про труд и коллективизм.

Неверова впитала эту культуру с молоком матери, потому и транслирует ее окружающим – причем гипертрофированно, ведь в этом и есть суть комедии.

Оксфордского мажорика Верхоланцева она хочет воспитать с помощью сказки «Волк и семеро козлят». Жанну заставляет разговаривать с ее родителями, инсценируя сказку про колобка, а в старшей Верхоланцевой, зависимой от алкоголя, пытается пробудить светлые волевые порывы с помощью повести «Данко» Максима Горького.

Закалка старой школы

По набору культурных отсылок Неверова – дитя Советского Союза, плоть от плоти старорежимной культуры. Поэтому в сериале практически нет упоминаний зарубежных авторов – кроме тех, которые были признаны советской властью, пропущены внутрь железного занавеса и изданы миллионными тиражами. Это большой друг всех советских подростков Рэй Брэдбери, приоткрывший завесу в мир западного капитализма Оноре де Бальзак и Гете — немецкий «собрат» Пушкина. У каждого из них Неверова выискала подходящие ее методике цитаты про ошибки, труд и искусство – а в действительности нашла их Михалкова, тщательно работавшая над образом.

Комизм образа Михалковой заключается и в том, что быть такой, как она – твердо стоящей на идеалах советской культуры – вовсе не обязательно. Хоть изображенная в сериале колония и застряла в безвременье, в ней все равно есть сотрудники, сумевшие новый мир принять – например, один из надзирателей, который на обеде смотрит интервью Юрия Дудя, а в рабочее время думает, как бы нагреть заключенных и получить выгоду.

На этом контрасте советского и современного образ Неверовой становится еще более светлым, но лишь до того момента, пока ее сказочная методика не даст сбой и Алена не превратится в монстра, готового ради доброты переломить человека и унизить его достоинство.

В общем, образ Аленушки Викторовны Неверовой и в целом сериал, который уже в названии кивает столпу русской классики Достоевскому, можно объяснить и другой его цитатой из другого романа – «Братья Карамазовы»: «Широк человек, слишком даже широк, я бы сузил».

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