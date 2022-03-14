«Такая красивая»: беременная сестра Фриске показала, как родители собирают кроватку для внучки

Уже в скором времени Наталья Фриске станет мамой. Она подготавливает детскую комнату к рождению малышки. Ей во всем помогают родители.

Наталья Фриске в свое время выступала в группе «Блестящие», но вскоре покинула коллектив. А вот ее сестра Жанна Фриске стала настоящей звездой. Певица много лет строила сольную карьеру.

Она успела родить сына Платона, но потом умерла в 40 лет. Мальчика теперь воспитывает папа Дмитрий Шепелев. Телеведущей не дает родным певицы видеться с малышом. Но скоро в звездной семье произойдет пополнение.

Не так давно Наталья объявила, что скоро станет мамой. Она находится уже на большом сроке беременности. Сестра Жанны очень давно мечтала о ребенке. Она рассекретила его пол — у нее будет дочка.

А так как с возлюбленным Фриске рассталась, готовится к знаменательному событию ей помогают родители Ольга и Владимир Копыловы. Недавно они повесили шторы в детской комнате. А теперь родные собрали кроватку для внучки и комод.

Примечательно, что Наталье также нравится кроватка, которая находится дома у ее родителей. Скорее всего, в ней спал раньше Платон.

«Мои любимые, даже ни разу не поссорились пока. Я не знаю, как они справляются. У меня нервов не хватило бы. Меня хватило только на кроватку. Вот такая кроватка у родителей. Если честно, я ее забрать домой хочу, она такая красивая», — поделилась будущая мама.

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