«Что с ней не так? Смеется через каждое слово!»: Бузова удивила поклонников после полета на тарзанке

Ольга Бузова вслед за Анфисой Чеховой, Ксенией Собчак, Эммануилом Виторганом и другими отечественными звездами покинула Россию.

Ведущая после работы в Африке решила подзарядиться силами в Арабских Эмиратах, выбрав респектабельный отель в Дубае.

После отдыха на пляже, поплескавшись вволю в Персидском заливе, Бузова решила отправиться в горы, чтобы прокатиться на тарзанке. Звезда сообщила, что это самый длинный зип-лайн в мире, длиной 2,6 км.

Окончив полет над землей, Ольга поделилась своими впечатлениями от развлечения, удивив публику постоянным хохотом в кадре.

«Что с ней не так? Смеется через каждое слово!», «Олечка опять за свое», «Бузова такая Бузова», «Странненькая», — обсудили фолловеры.

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