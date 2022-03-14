«Не богатства»: покинувший Россию Галкин назвал, чего он действительно боится потерять

Максим Галкин вышел на связь с поклонниками впервые за долгое время.

Максим Галкин сейчас отдыхает с женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой в Израиле, правда многие подписчики артиста считают, что он скорее не отдыхает, а прячется.

Люди, чья позиция не совпадает с позицией юмориста сейчас атакуют его аккаунты в социальных сетях, стараясь вызвать его на эмоции. И наконец-то им это удалось. Галкина разозлил комментарий фолловера о том, что он привык к роскоши, а теперь его богатства могут рухнуть в один миг.

«Я не к роскоши привык, я привык честно и добросовестно работать. Всю свою роскошь я заработал, но жил не ради нее. Потерять я боюсь не богатства, а совесть», — ответил в микроблоге артист.

Он также заявил, что не боится потерять популярность. По словам комика, он тогда будет перед зеркалом выступать, дескать, не страшно.

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