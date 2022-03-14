Все-таки 95 лет! Елизавета II постепенно стала передавать дела своему 73-летнему сыну

Королева Великобритании все чаще отказывается от посещения важных мероприятий.

95-летнюю королеву Великобритании Елизавету II недавно некоторые паблики заочно «похоронили», объявив, что царственная особа, якобы, отошла в мир иной. Слухи появились из-за коронавируса, который она, к счастью, победила, несмотря на серьезный возраст.

Тем не менее, королева перестала появляться на важных для нее и страны мероприятиях, постепенно перелагая свои полномочия на 73-летнего сына принца Чарльза, сообщает издание Еxpress.

Так Елизавета отказалась идти на службу в Вестминстерское аббатство в День Содружества, для Великобритании это значительный праздник и королева никогда не пропускала это событие. Однако 14 марта на торжестве был вместо нее сын.

Кроме того, королева перестала выходить на прогулку со своими любимыми собачками корги, чего не было раньше никогда.

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